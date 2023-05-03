Названо главное условие для перехода Мбаппе в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" намерен сделать несколько значительных приобретений, чтобы усилить состав команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Кристиана Фалька, это произойдет, если катарский шейх Джассим бин Хамад Аль Тани станет владельцем "Манчестер Юнайтед".

Предполагается, что катарцы могут вложить свои средства в приобретение трех французских футболистов: нападающего Килиана Мбаппе из ПСЖ и полузащитников Эдуарда Камавинги из "Реала" и Кингсли Комана из "Баварии".

По последней информации, шейх предложил 5,7 миллиардов за покупку английского клуба. Однако его предложение конкурирует с предложением британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа.

В текущем сезоне АПЛ "Манчестер Юнайтед" набрал 63 очка после 32 сыгранных матчей. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице.