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Назван лучший игрок в истории "Ливерпуля"

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Назван лучший игрок в истории "Ливерпуля" ©instagram.com/liverpoolfc

Стивен Джеррард признан величайшим футболистом в истории "Ливерпуля", об этом сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба.

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Стивен Джеррард признан величайшим футболистом в истории "Ливерпуля", об этом сообщила пресс-служба мерсисайдского клуба.

Рейтинг был составлен на основе анализа статистики за 134 года существования команды, результатов голосования болельщиков и мнений легенд клуба. Всего в опросе приняли участие более 1,35 миллиона человек.

При составлении списка учитывались игровые качества футболистов, их влияние на команду, вклад в историю клуба и завоеванные трофеи.

Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 год. За это время легендарный полузащитник провел более 700 матчей, в которых забил 186 голов.


В составе мерсисайдцев англичанин стал победителем Лига чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, а также дважды выиграл Кубок Англии и трижды — Кубок английской лиги.
 
 
 

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