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Назван лучший игрок текущего сезона АПЛ: Холанд только третий

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Назван лучший игрок текущего сезона АПЛ: Холанд только третий Эрлинг Холанд в "Манчестер Сити". Фото: ©depositphotos.com/[email protected]

Популярное издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам первых десяти туров сезона, сообщают Vesti.kz.

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Популярное издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам первых десяти туров сезона, сообщают Vesti.kz.

Первую строчку неожиданно занял футболист "Брайтона", опередивший звёзд "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Лидером списка стал 35-летний полузащитник Паскаль Гросс. В десяти матчах немец забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Второе место досталось хавбеку "Арсенала" Деклану Райсу, а тройку лучших замкнул нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Топ-10 игроков сезона АПЛ по версии The Athletic выглядит так:

  1. Паскаль Гросс ("Брайтон")
  2. Деклан Райс ("Арсенал")
  3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
  4. Эрзи Конса ("Астон Вилла")
  5. Эванилсон ("Борнмут")
  6. Мартин Эдегор ("Арсенал")
  7. Николас Джексон ("Астон Вилла")
  8. Лука Вушкович ("Брайтон")
  9. Барт Вербрюгген ("Брайтон")
  10. Габриэль ("Арсенал")

При этом в турнирной таблице АПЛ после десяти туров лидирует "Арсенал". На второй позиции располагается "Брайтон", а третьим идёт "Манчестер Сити".

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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