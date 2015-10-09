Назван лучший игрок текущего сезона АПЛ: Холанд только третий

Популярное издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам первых десяти туров сезона, сообщают Vesti.kz.
Первую строчку неожиданно занял футболист "Брайтона", опередивший звёзд "Арсенала" и "Манчестер Сити".
Лидером списка стал 35-летний полузащитник Паскаль Гросс. В десяти матчах немец забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.
Второе место досталось хавбеку "Арсенала" Деклану Райсу, а тройку лучших замкнул нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
Топ-10 игроков сезона АПЛ по версии The Athletic выглядит так:
- Паскаль Гросс ("Брайтон")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Эрзи Конса ("Астон Вилла")
- Эванилсон ("Борнмут")
- Мартин Эдегор ("Арсенал")
- Николас Джексон ("Астон Вилла")
- Лука Вушкович ("Брайтон")
- Барт Вербрюгген ("Брайтон")
- Габриэль ("Арсенал")
При этом в турнирной таблице АПЛ после десяти туров лидирует "Арсенал". На второй позиции располагается "Брайтон", а третьим идёт "Манчестер Сити".
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