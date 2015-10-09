Назван лучший игрок текущего сезона АПЛ: Холанд только третий

Популярное издание The Athletic составило рейтинг лучших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам первых десяти туров сезона, сообщают Vesti.kz.

Первую строчку неожиданно занял футболист "Брайтона", опередивший звёзд "Арсенала" и "Манчестер Сити".

Лидером списка стал 35-летний полузащитник Паскаль Гросс. В десяти матчах немец забил четыре гола и отдал столько же результативных передач.

Второе место досталось хавбеку "Арсенала" Деклану Райсу, а тройку лучших замкнул нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Топ-10 игроков сезона АПЛ по версии The Athletic выглядит так:

Паскаль Гросс ("Брайтон") Деклан Райс ("Арсенал") Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") Эрзи Конса ("Астон Вилла") Эванилсон ("Борнмут") Мартин Эдегор ("Арсенал") Николас Джексон ("Астон Вилла") Лука Вушкович ("Брайтон") Барт Вербрюгген ("Брайтон") Габриэль ("Арсенал")

При этом в турнирной таблице АПЛ после десяти туров лидирует "Арсенал". На второй позиции располагается "Брайтон", а третьим идёт "Манчестер Сити".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!