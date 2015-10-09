Крайний нападающий немецкого "РБ Лейпциг" и сборной Норвегии Антонио Нуса заинтересован в переходе в лондонский "Арсенал" следующим летом, передают Vesti.kz.

Нуса привлекает проект "Арсенала"

По информации Football Insider, 21-летний футболист считает проект лондонского клуба привлекательным на фоне успехов команды в последние годы и рассматривает возможность продолжения карьеры на "Эмирейтс".

При этом "РБ Лейпциг" оценивает норвежца в 66 миллионов фунтов и не намерен расставаться с ним в середине сезона, пока команда продолжает выступление в Лиге чемпионов. Высокая стоимость игрока также осложняет потенциальный трансфер в январе. Летом у "Арсенала" будет больше времени для проведения переговоров.

Антонио Нуса Фото: Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Статистика Нусы в сезоне

Нуса выступает за немецкий клуб с 2024 года, когда перешел из бельгийского "Брюгге" за 21 миллион евро.

В текущем сезоне норвежец провел 16 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал восемь результативных передач.

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