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Новости спорта Футбол Англия
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"МЮ" определился с заменой Роналду

"МЮ" определился с заменой Роналду
©Reuters

Нападающий "Лиона" Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает Об этом сообщает Media Foot.

Форвард входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов подписать француза на замену Криштиану Роналду, который может покинуть команду.

Ранее главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг заявлял, что Роналду не продается, однако сам португалец изъявил желание уйти.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года и в сезоне-2021/22 забил 24 гола и отдал три результативные передачи в 33 матчах за команду. Контракт с клубом истекает летом 2023-го.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 29 6 3 99-26 93
2 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4 Тоттенхэм Хотспур 38 22 5 11 69-40 71
5 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6 Манчестер Юнайтед 38 16 10 12 57-57 58
7 Вест Хэм Юнайтед 38 16 8 14 60-51 56
8 Лестер Сити 38 14 10 14 62-59 52
9 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 15 11 42-44 51
10 Вулверхэмптон Уондерерс 38 15 6 17 38-43 51
11 Ньюкасл Юнайтед 38 13 10 15 44-62 49
12 Кристал Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17 Лидс Юнайтед 38 9 11 18 42-79 38
18 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20 Норвич Сити 38 5 7 26 23-84 22

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Метки:
Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану АПЛ

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