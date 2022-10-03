В "МЮ" объяснили, почему Роналду не сыграл с "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг после крупного поражения от "Манчестер Сити" (3:6) в рамках девятого тура чемпионата Англии по футболу объяснил, почему он не стал выпускать на поле португальского форварда Криштиану Роналду.

Минувшим летом игрока сватали в "Наполи", дортмундскую "Боруссию", "Спортинг" и "Марсель", но он остался в "МЮ". При этом зимой нападающий намерен покинуть состав "красных дьяволов".

"Я сделал это из уважения к Криштиану, к его большой карьере", - сказал тен Хаг британским СМИ.

"Манчестер Сити" набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, а "МЮ" с 12 баллами располагается на шестой строчке.

Следующую игру "Манчестер Сити" проведет на своем поле с "Саутгемптоном" 8 октября, а 9-го числа "МЮ" на выезде встретится с "Эвертоном".

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