Миллиард евро? Названа сумасшедшая цена за бомбардира "Манчестер Сити"

Агент нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента назвала трансферную стоимость игрока, сообщает Telefoot.

"Стоимость Эрлинга Холанда оценивается в один миллиард евро. Я серьезно. Я считаю это ценой за игрока", - сообщила она.

Холанд перешел в "Манчестер Сити" прошлым летом, а в этом сезоне он показал впечатляющие результаты, забив 32 гола в 31 матче и отдав четыре голевых передачи.

По данным портала Transfermarkt, стоимость 22-летнего норвежца оценивается в 170 миллионов евро.

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