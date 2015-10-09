Мбаппе предрекли неожиданный трансфер из "Реала": назван клуб АПЛ

Бывший футболист ПСЖ и "Вест Бромвича" Юссуф Мулумбу предположил, какой клуб может стать следующим в карьере нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

По мнению экс-полузащитника, в случае ухода из испанского гранда француз вполне может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

"Мбаппе неоднократно признавался, что его мечтой было выступать за "Реал". Но если - и я специально подчёркиваю это "если", поскольку уверен, что он проведёт в Мадриде ещё немало времени, - он всё-таки решит сменить клуб, то следующим местом его работы определённо станет "Ливерпуль", - приводит слова Мулумбу Goal.

Интересно, что ранее сам Мбаппе рассказывал о контактах с Юргеном Клоппом, который в тот период возглавлял "Ливерпуль". Француз также признавался, что его мать хотела видеть сына именно в английском клубе.

Мбаппе выступает за мадридский "Реал" с лета 2024 года.

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