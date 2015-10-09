"Манчестер Юнайтед" заинтересован в лидере "Бешикташа"

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" проявляют интерес к полузащитнику "Бешикташу" и сборной Турции Оркуну Кёкчю.

По данным Turkish Football, стамбульский клуб оценивает 25-летнего хавбека в сумму до 60 млн евро. При этом сам игрок готов рассмотреть уход из "Бешикташа" лишь в случае предложения от одного из ведущих европейских клубов.

Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Кёкчю со стороны "Зенита", однако приоритетом для футболиста остаётся переход в топ-лигу Европы.

В текущем сезоне Кёкчю провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 8 голов и 9 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается примерно в 25 млн евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!