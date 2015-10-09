Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Англия
Сегодня 12:50
 

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в лидере "Бешикташа"

"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" проявляют интерес к полузащитнику "Бешикташу" и сборной Турции Оркуну Кёкчю.

Поделиться

По данным Turkish Football, стамбульский клуб оценивает 25-летнего хавбека в сумму до 60 млн евро. При этом сам игрок готов рассмотреть уход из "Бешикташа" лишь в случае предложения от одного из ведущих европейских клубов.

Ранее в СМИ также появлялась информация об интересе к Кёкчю со стороны "Зенита", однако приоритетом для футболиста остаётся переход в топ-лигу Европы.


В текущем сезоне Кёкчю провёл 34 матча во всех турнирах, записав на свой счёт 8 голов и 9 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника оценивается примерно в 25 млн евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
Проголосовало 244 человек

Реклама

Живи спортом!