"Манчестер Юнайтед" заинтересован в наследнике Месси из итальянского клуба

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника "Комо" Николаса Паса.

По информации Transfer News, аргентинский футболист попал в сферу интересов английского гранда, который намерен усилить атакующую линию. 22-летний Пас входит в число кандидатов на переход в манкунианский клуб.

В нынешнем сезоне аргентинец демонстрирует высокую результативность. В 14 матчах во всех турнирах он забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Контракт Паса с итальянским клубом рассчитан до 2028 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 80 миллионов евро.

Потенциальный трансфер может потребовать от "Манчестер Юнайтед" серьёзных финансовых вложений, учитывая статус футболиста в команде и срок его действующего соглашения.

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