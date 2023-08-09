"Манчестер Юнайтед" выбрал кандидатов на замену Гарри Магуайру

"Манчестер Юнайтед" готовится к скорой продаже защитника Гарри Магуайра и уже начал подыскивать ему замену, передает "Чемпионат".

Клуб рассматривает трех футболистов - Бенжамена Павара из мюнхенской "Баварии", Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" и Эдмона Тапсоба из леверкузенского "Байера".

По информации источника, "красные дьяволы" уже начали переговоры по возможному переходу Тодибо, о чем сообщалось ранее. Также известно о желании Бенжамена Павара покинуть "Баварию", он был бы рад присоединиться к манкунианцам. По Тапсоба пока что не ведутся конкретные переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что "Вест Хэм" договорился с "Манчестер Юнайтед" о переходе защитника Гарри Магуайра. "Молотобойцы" заплатят "красным дьяволам" 35 миллионов евро.

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