 EcTumLo3RLciYLHVfwmKyYKrrpQWcZ2FkPuV96Dg
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Сульшера. Это обойдется в 9 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" решил уволить Сульшера. Это обойдется в 9 миллионов евро
©benchwarmers.ie
Новости спорта Футбол Англия

"Манчестер Юнайтед" расстанется с главным тренером - 48-летним норвежцем Уле-Гуннаром Сульшером, передает The Times. Такое решение было принято на экстренном заседании правления клуба.

Управляющему директору "МЮ" предстоит провести переговоры о расторжении контракта. 

Отмечается, что команде придется выплатить Сульшеру неустойку в размере девяти миллионов евро, так как новый трехлетний контракт с ним был подписан только в августе. 

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" идет на седьмом месте. Руководство клуба надеется уговорить прийти на место Сульшера Зинедина Зидана.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 16:52
Футбол
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Сегодня , 14:24
Футбол
"Манчестер Юнайтед" решил уволить Сульшера. Это обойдется в 9 миллионов евро "Манчестер Юнайтед" решил уволить Сульшера. Это обойдется в 9 миллионов евро
13 ноября, 23:29
Футбол
"Манчестер Юнайтед" нашел замену Полю Погба "Манчестер Юнайтед" нашел замену Полю Погба
13 ноября, 20:31
Футбол
"Реал" хочет подписать Погба на правах свободного агента "Реал" хочет подписать Погба на правах свободного агента
11 ноября, 23:32
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против проведения чемпионата мира каждые два года Все клубы АПЛ выступили против проведения чемпионата мира каждые два года
10 ноября, 22:29
Футбол
Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане
9 ноября, 21:41
Футбол
Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
29 октября, 22:30
Около спорта
Пост Роналду о беременности Джорджины установил рекорд в Instagram Пост Роналду о беременности Джорджины установил рекорд в Instagram
25 октября, 12:16
Футбол
Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения "МЮ" от "Ливерпуля" Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения "МЮ" от "Ливерпуля"
24 октября, 23:39
Футбол
"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" c хет-триком Салаха "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед" c хет-триком Салаха
23 октября, 21:03
Футбол
"Я хорошо сплю по ночам, меня не мучает совесть". Криштиану Роналду ответил хейтерам "Я хорошо сплю по ночам, меня не мучает совесть". Криштиану Роналду ответил хейтерам
23 октября, 20:21
Футбол
"Челси" забил семь безответных голов в матче АПЛ "Челси" забил семь безответных голов в матче АПЛ
23 октября, 17:48
Футбол
Агент запросил у "Ливерпуля" для Салаха слишком высокую зарплату Агент запросил у "Ливерпуля" для Салаха слишком высокую зарплату
20 октября, 22:25
Футбол
"Спартак" вел 2:0, но проиграл и потерял второе место в группе Лиги Европы "Спартак" вел 2:0, но проиграл и потерял второе место в группе Лиги Европы
17 октября, 13:29
Футбол
Салаха сравнили с Месси Салаха сравнили с Месси
16 октября, 16:43
Футбол
"Ньюкасл" после покупки арабами может пригласить Жозе Моуринью "Ньюкасл" после покупки арабами может пригласить Жозе Моуринью
13 октября, 17:51
Футбол
Клубы АПЛ провели экстренное собрание из-за покупки "Ньюкасла". "МЮ" и "Тоттенхэм" протестовали больше всех Клубы АПЛ провели экстренное собрание из-за покупки "Ньюкасла". "МЮ" и "Тоттенхэм" протестовали больше всех
11 октября, 09:00
Футбол
Казахстанцы смогут выиграть поездку в Лондон Казахстанцы смогут выиграть поездку в Лондон
8 октября, 17:17
Футбол
Роналду выиграл первую награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед" Роналду выиграл первую награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
8 октября, 08:28
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии выкупил "Ньюкасл" за 360 миллионов евро Наследный принц Саудовской Аравии выкупил "Ньюкасл" за 360 миллионов евро
5 октября, 22:54
Около спорта
Хабиб Нурмагомедов устроил дуэль взглядов с Криштиану Роналду Хабиб Нурмагомедов устроил дуэль взглядов с Криштиану Роналду
2 октября, 22:33
Футбол
"Челси" обыграл "Саутгемптон" в матче АПЛ с незасчитанным голом и красной карточкой "Челси" обыграл "Саутгемптон" в матче АПЛ с незасчитанным голом и красной карточкой
2 октября, 19:44
Футбол
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном". Роналду впервые вышел на замену "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Эвертоном". Роналду впервые вышел на замену
2 октября, 18:30
Футбол
Хабиб прибыл на матч "Манчестер Юнайтед" поболеть за Роналду Хабиб прибыл на матч "Манчестер Юнайтед" поболеть за Роналду
2 октября, 17:49
Футбол
Роналду впервые после перехода в "Манчестер Юнайтед" не попал в стартовый состав Роналду впервые после перехода в "Манчестер Юнайтед" не попал в стартовый состав
2 октября, 14:58
Футбол
Роналду назвали худшим форвардом сезона АПЛ. Дело не в голах Роналду назвали худшим форвардом сезона АПЛ. Дело не в голах
28 сентября, 19:13
Футбол
Второй чемпион мира по футболу в составе Англии скончался за 10 дней Второй чемпион мира по футболу в составе Англии скончался за 10 дней
26 сентября, 17:25
Футбол
Лучший игрок 2010 года во Франции объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет Лучший игрок 2010 года во Франции объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет
25 сентября, 20:27
Футбол
"Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче АПЛ "Манчестер Сити" победил "Челси" в центральном матче АПЛ
25 сентября, 18:28
Футбол
"Машина по забиванию голов". Клопп сравнил Салаха и Левандовски "Машина по забиванию голов". Клопп сравнил Салаха и Левандовски
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus