"Манчестер Юнайтед" решил уволить Сульшера. Это обойдется в 9 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" расстанется с главным тренером - 48-летним норвежцем Уле-Гуннаром Сульшером, передает The Times. Такое решение было принято на экстренном заседании правления клуба.

Управляющему директору "МЮ" предстоит провести переговоры о расторжении контракта.

Отмечается, что команде придется выплатить Сульшеру неустойку в размере девяти миллионов евро, так как новый трехлетний контракт с ним был подписан только в августе.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" идет на седьмом месте. Руководство клуба надеется уговорить прийти на место Сульшера Зинедина Зидана.