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"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер защитника "Барселоны"

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"Манчестер Юнайтед" рассматривает трансфер защитника "Барселоны" ©instagram.com/fcbarcelona

Левый защитник "Барселоны" Алехандро Бальде может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Интерес к 23-летнему испанцу проявляет "Манчестер Юнайтед",

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Левый защитник "Барселоны" Алехандро Бальде может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Интерес к 23-летнему испанцу проявляет "Манчестер Юнайтед",

По информации Teamtalk, манкунианцы продолжают следить за ситуацией вокруг футболиста и рассматривают возможность его приобретения уже в январское трансферное окно.

Действующий контракт Бальде с каталонским клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 40 миллионов евро.


В составе "Барселоны" Бальде выиграл три чемпионских титула Испании, три Суперкубка страны и Кубок Испании. Кроме того, защитник выступает за национальную сборную. Его дебют за главную команду Испании состоялся на чемпионате мира 2022 года в Катаре, где он принял участие в четырех матчах.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Бальде провел три матча, в которых получил одну желтую карточку.

 

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