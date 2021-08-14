"Манчестер Юнайтед" официально заключил контракт с Рафаэлем Вараном

"Манчестер Юнайтед" официально заключил контракт с французским защитником Рафаэлем Вараном, передает "Чемпионат".

Соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до июня 2025 года.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Варана еще в конце июля. Накануне французский футболист прошел медицинский осмотр перед заключением контракта с клубом.

Варан защищал цвета "Реала" с 2011 года, а до этого выступал за "Ланс", воспитанником которого является. В минувшем сезоне он принял участие в 31 матче испанской Примеры, в которых забил два гола. В составе "Реала" Варан трижды становился чемпионом Испании, завоевал Кубок и три Суперкубка страны, а также четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и трижды - Суперкубки УЕФА.

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