"Манчестер Юнайтед" официально огласил условия контракта Криштиану Роналду

"Манчестер Юнайтед" на своем сайте официально огласил условия контракта звездного португальца Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Так, соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на сезон.

Напомним, что сегодня, 31 августа, "Ювентус" объявил о завершении перехода Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет.

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