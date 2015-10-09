"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда сборной Франции

Нападающий сборной Франции "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, манкунианцы на данный момент не ведут активный поиск центрального форварда, однако готовы выйти на рынок в случае, если 28-летний француз станет доступен для трансфера. Летом "Кристал Пэлас" отказался продавать Матета за 50 млн евро.

Француз выступает за лондонский клуб с 2021 года. В текущем сезоне Матета провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 40 млн евро. Действующий контракт Матета с "Кристал Пэлас" рассчитан до лета 2027 года.

