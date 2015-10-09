"Манчестер Юнайтед" нацелен на игрока сборной Бразилии за 40 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" проводит повторную проверку трансферного статуса полузащитника сборной Бразилии и "Аталанты" Эдерсона. Английский клуб по-прежнему заинтересован в подписании 26-летнего футболиста.

По информации TEAMtalk, "красным дьяволам" дали понять, что потенциальный трансфер Эдерсона может обойтись менее чем в 40 млн евро, что заметно активизировало интерес со стороны манкунианцев.

В то же время возможная сделка осложняется позицией "Аталанты", которая не намерена отпускать одного из ключевых игроков в середине сезона, а также желанием самого футболиста продолжить карьеру в клубе, выступающем в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Эдерсон провёл 17 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Его действующий контракт с "Аталантой" рассчитан до лета 2027 года.

