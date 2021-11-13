"Манчестер Юнайтед" нашел замену Полю Погба

Полузащитник "Монако" Орельен Тчуамени может продолжить карьеру в английской премьер-лиге, передает "Чемпионат". В услугах француза заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Ожидается, что игрок может стать потенциальной заменой Полю Погба. Клуб должен будет заплатить за него 45-50 миллионов евро.

Тчуамени может перейти в "МЮ" уже в зимнее трансферное окно. На 21-летнего француза также претендует ряд клубов, среди которых "Реал", Манчестер Сити", "Ливерпуль", и "Челси".

Контракт Тчуамени с "Монако" рассчитан до 30 июня 2024 года. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 полузащитник сыграл в 12 матчах и забил один гол.