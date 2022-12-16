"Манчестер Юнайтед" нашел замену Криштиану Роналду

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать нападающего сборной Нидерландов и ПСВ Коди Гакпо.

По данным The Telegraph английский гранд планирует предложить ПСВ за восходящую звезду сборной Нидерландов 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

Гакпо рассматривается в качестве замены Криштиану Роналду, который покинул клуб после расторжения контракта.

Нападающий ПСВ был одним из ведущих игроков сборной Нидерландов на ЧМ-2022. В пяти матчах на мундиале он забил три гола. Также Гакпо ярко начал клубный сезон, в Эредивизи он оформил девять голов и 12 ассистов в 14 матчах.

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