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Новости спорта Футбол Англия
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"Манчестер Юнайтед" нашел нового тренера. Он легенда клуба

"Манчестер Юнайтед" нашел нового тренера. Он легенда клуба
©psv.nl

Бывший наставник ПСВ Руд Ван Нистелрой может войти в состав тренерского штаба "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский специалист получил предложение от Эрика тен Хага, возглавляющего "красных дьяволов". Также сообщается, что Ван Нистелрой является одним из главных кандидатов на пост тренера "Бернли". Считается, что он сообщит о своем решении на следующей неделе.

 Экс-форвард Руд Ван Нистелрой с 2016 года работал в качестве тренера в системе ПСВ из Эйндховена. Летом 2022 года специалист занял пост главного тренера первой команды клуба, который покинул в мае 2023 года за тур до завершения национального первенства. Под руководством Ван Нистелроя ПСВ выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов.

В бытность игровой карьеры, нидерландец на протяжении пяти лет выступал за МЮ, в 219 матчах он забил 150 голов. 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 7 3 96-34 91
2 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5 Тоттенхэм Хотспур 38 20 6 12 74-61 66
6 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7 Ньюкасл Юнайтед 38 18 6 14 85-62 60
8 Манчестер Юнайтед 38 18 6 14 57-58 60
9 Вест Хэм Юнайтед 38 14 10 14 60-74 52
10 Кристал Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11 Брайтон энд Хов Альбион 38 12 12 14 55-62 48
12 Эвертон 38 13 9 16 40-51 48
13 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
14 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
15 Вулверхэмптон Уондерерс 38 13 7 18 50-65 46
16 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17 Ноттингем Форест 38 9 9 20 49-67 36
18 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20 Шеффилд Юнайтед 38 3 7 28 35-104 16

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол

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