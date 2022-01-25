"Манчестер Юнайтед" из-за плохих результатов сократит зарплату Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может потерять часть зарплаты, если клуб по итогам сезона займет в АПЛ место ниже четвертого, сообщает Daily Mail.

Сейчас португалец зарабатывает 458 тысяч евро в неделю. В случае снижения зарплаты эта сумма составит 345 тысяч.

Ранее сообщалось? что 36-летний игрок в случае непопадания "Манчестер Юнайтед" в Лигу чемпионов может перейти в другой клуб. Звездный нападающий желает повторить или побить рекорд игрока "Реала" Франсиско Хенто, который шесть выигрывал Кубок европейских чемпионов.

Роналду сыграл 18 матчей в текущем сезоне АПЛ. На его счету восемь голов и три ассиста. В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" идет на четвертом месте.