"Манчестер Юнайтед" хочет избавиться от основного вратаря

Камерунский вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана может покинуть клуб в летнее трансферное окно, но потенциальному трансферу может помешать один фактор.

Как стало известно Fichajes, в стане "красных дьяволов" приняли твердое решение расстаться с 29-летним голкипером. При этом утверждается, что проблемой в поисках нового клуба может стать очень высокая заработная плата футболиста.

Онана стал игроком "Манчестер Юнайтед" с 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, пропустил 56 голов и десять раз смог сохранить свои ворота на замке.

Согласно сведениям интернет-портала Transfermarkt, стоимость камерунца составляет 32 миллиона евро.