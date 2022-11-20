"Манчестер Юнайтед" готов отправить Роналду в "молодежку"

В "Манчестер Юнайтед" продолжают размышлять над будущим нападающего Криштиану Роналду в клубе. После скандального интервью португальца стало понятно, что его отношения с руководством английской команды вряд ли будут прежними. Теперь обладателя пяти "Золотых мячей" могут отправить в молодежный состав, передает The Telegraph.

Если манкунианцы не договорятся с игроком о выгодном для себя расторжении контракта, то в клубе могут решить отправить Роналду в молодежный состав. При этом сообщается, что "МЮ" не собирается платить легендарному форварду зарплату за оставшиеся семь месяцев по контракту.

Напомним, что в настоящий момент 37-летний Роналду находится в расположении сборной Португалии на стартующем сегодня ЧМ-2022.

"МЮ" собрался судиться с Криштиану Роналду из-за скандального интервью

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса