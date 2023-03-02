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"Манчестер Юнайтед" за 18 минут забил три гола и пробился в 1/4 финала Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" за 18 минут забил три гола и пробился в 1/4 финала Кубка Англии
©twitter.com/ManUtd

Футболисты "Манчестер Юнайтед" переиграли лондонский "Вест Хэм" и вышли в 1/4 финала Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Встреча 1/8 финала прошла в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

Сначала Саид Бенрахма вывел гостей вперед на 54-й минуте. Затем игрок "молотобойцев" Найеф Агерд срезал мяч в свои ворота на 77-й, после чего точные удары Алехандро Гарначо и Фреда на 90-й и 90+5-й минутах принесли МЮ волевую победу. Стоит отметить, что в последних двух случаях все тот же Агерд действовал не лучшим образом, что и привело к поражению его команды.

В четвертьфинале, 17-19 марта, сыграют "Манчестер Сити" - "Бернли", "Манчестер Юнайтед" - "Фулхэм", "Шеффилд Юнайтед" - "Блэкберн", "Брайтон" - "Гримсби".

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Метки:
АПЛ Манчестер Юнайтед

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