Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич может покинуть английский "Манчестер Сити" уже в январе, а претендентами на его подписание стали сразу три команды из разных чемпионатов, передают Vesti.kz.

Ковачичем интересуются "Ювентус", "Милан" и "Аль-Наср"

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, в услугах 32-летнего хавбека заинтересованы туринский "Ювентус", "Милан" и саудовский "Аль-Наср". Последний готов предложить хорвату двухлетний контракт.

При этом руководство "Манчестер Сити" намерено расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно и готово рассмотреть предложения по его переходу.

Матео Ковачич. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Хорват выиграл четыре Лиги чемпионов

Ковачич присоединился к "Манчестер Сити" летом 2023 года, перейдя из лондонского "Челси". В составе английского клуба он ранее выигрывал Лигу чемпионов в 2021 году. Ещё трижды хорват становился победителем турнира в составе мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне полузащитник провёл восемь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его действующий контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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