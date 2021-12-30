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"Манчестер Сити" выиграл 10-й матч подряд в АПЛ и установил два рекорда

"Манчестер Сити" выиграл 10-й матч подряд в АПЛ и установил два рекорда
©twitter.com/ManCity
Новости спорта Футбол Англия

"Манчестер Сити" одержал победу над "Брентфордом" в 20-м туре английской премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе "Брентфорд Коммьюнити" и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 16-й минуте забил полузащитник "горожан" Фил Фоден.

В концовке встречи защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт забил второй мяч в ворота соперника, однако гол был отменен после просмотра VAR.

"Манчестер Сити", одержав десятую победу подряд, набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" (20) идет 14-м.

"Горожане" в четвертый раз выдали серию из десяти побед в АПЛ при Пепе Гвардиоле. При этом ни у одного другого тренера в истории турнира не было больше двух таких серий.

Также команда Гвардиолы одержала 36-ю победу в чемпионате Англии в 2021 году. Она обновила собственный рекорд, установленный 26 декабря в игре с "Лестером" (6:3). Второй результат в английском чемпионате принадлежит "Ливерпулю" - 33 победы в 1982 году.

Кроме того, "горожане" выиграли 19-й матч на выезде в 2021 году, обновив свой рекорд, установленный 19 декабря в 18-м туре против "Ньюкасла" (4:0). Второй результат в английском чемпионате принадлежит "Тоттенхэму", который в 1960 году одержал в гостях 17 побед.

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ

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