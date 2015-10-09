"Манчестер Сити" назвал состав на матч с "Фулхэмом" в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по казахстанскому времени.

С первых минут на поле появится защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов.

Стартовый состав "Манчестер Сити":

Доннарумма, Хусанов, Гехи, Диаш, О’Райли, Андерсон, Буадди, Ндиайе, Фоден, Доку и Холанд.

Your City side to face Fulham 🩵 XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Guéhi, O’Reilly, Bouaddi, Anderson, Ndiaye, Foden, Doku, Haaland SUBS | Rulli, Kovačić, Cherki, Fernández, Reis, Gvardiol, Allan, Samba, Lewis 🤝 @etihad https://t.co/L8tlTh1UFq — Manchester City (@ManCity) November 21, 2026

Перед началом тура "Манчестер Сити" с 21 очком располагается на третьей строчке турнирной таблицы АПЛ. Лидирует лондонский "Арсенал", в активе которого 27 баллов.

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