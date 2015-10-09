"Манчестер Сити" прервал впечатляющую победную серию в противостоянии с "Фулхэмом", сообщают Vesti.kz.

В домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги команда не смогла добиться успеха, завершив встречу со счётом 1:1.

Примечательно, что последний раз "горожане" теряли очки в матче с лондонцами ещё 18 сентября 2011 года.

После этого "Манчестер Сити" одержал 20 побед подряд во всех турнирах в очных встречах с "Фулхэмом". Теперь эта серия осталась в прошлом.

В следующем туре АПЛ команда сыграет на выезде с лондонским "Арсеналом". Встреча состоится в воскресенье, 29 ноября, и начнётся в 21:30 по казахстанскому времени.

The points are shared 🤝 🩵 1-1 🔴 @okx https://t.co/X3bxDu6v8o — Manchester City (@ManCity) November 21, 2026

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