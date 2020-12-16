"Манчестер Сити" потерял очки в матче с автоголом против аутсайдера АПЛ

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тегПросмотр слайдшоу (пробел)ПаузаНазадВперёдПереместитьЗакрыть (Esc)Развернуть до полного размераКликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Встреча проходила в Манчестере на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Илкая Гюндогана на 30-й минуте. Гости отыгрались на 43-й благодаря рикошету от Рубена Диаша.
После этой игры "Манчестер Сити" с 20 очками расположился на шестом месте из 20-ти, отстав на пять пунктов от лидирующего "Тоттенхэма". А "Вест Бромвич" с семью баллами оказался на предпоследней строчке в турнирной таблице.
В следующем туре, 19 декабря, "Манчестер Сити" сыграет в гостях с "Саутгемптоном", а на следующий день "Вест Бромвич" дома примет "Астон Виллу".
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне