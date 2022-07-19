"Манчестер Сити" определился с украинским легионером

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко согласовал контракт с лондонским "Арсеналом", сообщает "Р-Спорт".

Как отмечает в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, "Арсенал" готов заплатить "Манчестер Сити" за 25-летнего футболиста более 35 миллионов долларов. Личные условия контракта с Зинченко также уже согласованы. Его контракт будет рассчитан до июня 2026 года. Согласно информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, Зинченко пройдет медосмотр уже на текущей неделе.

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году из "Уфы", сезон-2016/17 он провел в аренде в нидерландском ПСВ. В составе английского клуба украинец четырежды становился чемпионом Англии и обладателем Кубка лиги, а также по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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