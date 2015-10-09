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Англия
Вчера 23:20
 

"Манчестер Сити" обошёл "Челси" в борьбе за будущую звезду

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"Манчестер Сити" обошёл "Челси" в борьбе за будущую звезду Фото: Depositphotos/[email protected]©

Английский "Манчестер Сити" стал фаворитом в борьбе за 17-летнего атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Матиса Альберта, передают Vesti.kz.

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Английский "Манчестер Сити" стал фаворитом в борьбе за 17-летнего атакующего полузащитника дортмундской "Боруссии" Матиса Альберта, передают Vesti.kz.

По информации TEAMtalk, "горожане" проявляют интерес к американскому футболисту с лета и сейчас опережают конкурентов в борьбе за его подписание. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

На Альберта также претендуют лондонский "Челси" и французский "Пари Сен-Жермен". При этом "Боруссия" не намерена отпускать молодого игрока, который дебютировал за основную команду в прошлом сезоне.

Однако планы "Манчестер Сити" могут осложниться из-за разбирательства по 115 обвинениям в нарушении финансовых правил. Согласно источнику, клуб признали виновным по большинству пунктов, но он обжаловал решение.

Если вердикт останется в силе, "горожанам" могут грозить серьёзные санкции, включая запрет на трансферы или снятие очков. Это способно повлиять на решение Альберта и дать "Челси" возможность вернуться в борьбу за футболиста.


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