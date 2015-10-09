Англия
Сегодня 09:05
 

"Манчестер Сити" нацелился на лидера португальского топ-клуба

"Манчестер Сити" нацелился на лидера португальского топ-клуба

"Манчестер Сити" проявляет серьёзный интерес к полузащитнику лиссабонского "Спортинга" Мортену Юльманну.

По информации A Bola, руководство "горожан" рассматривает 26-летнего датчанина как одно из возможных усилений центра поля в предстоящее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить от 40 до 50 миллионов евро, что соответствует текущей рыночной оценке игрока. При этом конкуренцию "Сити" в борьбе за хавбека готовы составить "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", которые также следят за ситуацией.

Юльманн выступает за "Спортинг" с лета 2023 года и за это время стал важным элементом команды, стабильно выходя в основном составе. В текущем сезоне он провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два забитых мяча и шесть результативных передач, а также отметился надёжной игрой в центре поля.

Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока сборной Дании оценивается примерно в 45 миллионов евро, что делает его одним из самых востребованных футболистов "Спортинга" на рынке.

