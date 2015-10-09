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"Манчестер Сити" нашел замену легенде в "Интере"

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"Манчестер Сити" нашел замену легенде в "Интере" ©instagram.com/ddumfries2

"Манчестер Сити" начал переговоры с "Интером" относительно потенциального трансфера 29-летнего правого защитника Дензела Думфриса, в котором "горожане" видят замену для покинувшего клуб Кайла Уокера.

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"Манчестер Сити" начал переговоры с "Интером" относительно потенциального трансфера 29-летнего правого защитника Дензела Думфриса, в котором "горожане" видят замену для покинувшего клуб Кайла Уокера.

По информации журналиста Football Transfers Стива Кея, в контракте нидерландского футболиста указано, что до 15 июля его можно приобрести за 25 млн евро. "Манчестер Сити" считает выгодной данную сделку.

 Ранее СМИ сообщали об интересе к Думфрису со стороны "Барселоны".

В минувшем сезоне Думфрис принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. 

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