"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли главный матч сезона в АПЛ

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:2. Причем хозяева дважды вели в счете, но удержать победный результат не смогли. В составе "Сити" отличились Кевин Де Брюйне (5-я минута) и Габриэл Жезус (36-я). У "Ливерпуля" голы забили Диогу Жота (13-я) и Садио Мане (46-я).

На 64-й минуте игрок хозяев Рахим Стерлинг забил гол, но судья после просмотра VAR зафиксировал положение вне игры и отменил взятие ворот.

Еще перед игрой эту встречу окрестили главным матчем сезона в АПЛ, так как на чемпионство осталось только два претендента. И "Манчестер Сити" опережал "Ливерпуль" на один балл. В итоге после этого матча разрыв в одно очко сохранился: у "Сити" - 74 очка, а у "Ливерпуля" - 73. Третьим в турнирной таблице идет "Челси", который имеет в своем активе 62 балла и игру в запасе. До конца чемпионата лидерам осталось сыграть по семь матчей.

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