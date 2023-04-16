"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" поборются за 20-летнего футболиста "Челси"

20-летний английский защитник Леви Колвилл, выступающий за "Челси", попал в сферу интересов "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", сообщает Evening Standard.

Футболист находится в аренде в "Брайтоне", где провел 15 матчей, в шести из которых его команда не пропускала.

Соглашение Колвилла с "Челси" рассчитано еще на два года. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" хотят его переманить.

При этом к гонке может подключиться и "Брайтон", в котором обдумывают подписание игрока на постоянной основе.

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