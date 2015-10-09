Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
"Манчестер Сити" и "Арсенал" ведут борьбу за игрока "Ньюкасла"

"Манчестер Сити" продолжает проявлять интерес к правому защитнику "Ньюкасла" Валентино Ливраменто, однако в борьбу за игрока могут включиться "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал". 

По данным Caught Offside, "Ньюкасл" не намерен расставаться с 23-летним футболистом, и сам Ливраменто не рассматривает вариант ухода. Отмечается, что "Сити" может попытаться оформить переход уже зимой, тогда как "Юнайтед" и "Арсенал" планируют подготовить предложения на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ливраменто провёл 10 матчей во всех соревнованиях и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 12 9 2 1 24-6 29
2 Челси 12 7 2 3 23-11 23
3 Манчестер Сити 12 7 1 4 24-10 22
4 Астон Вилла 12 6 3 3 15-11 21
5 Кристал Пэлас 12 5 5 2 16-9 20
6 Брайтон энд Хов Альбион 12 5 4 3 19-16 19
7 Сандерленд 12 5 4 3 14-11 19
8 Борнмут 12 5 4 3 19-20 19
9 Тоттенхэм Хотспур 12 5 3 4 20-14 18
10 Манчестер Юнайтед 12 5 3 4 19-19 18
11 Эвертон 12 5 3 4 13-13 18
12 Ливерпуль 12 6 0 6 18-20 18
13 Брентфорд 12 5 1 6 18-19 16
14 Ньюкасл Юнайтед 12 4 3 5 13-15 15
15 Фулхэм 12 4 2 6 13-16 14
16 Ноттингем Форест 12 3 3 6 13-20 12
17 Вест Хэм Юнайтед 12 3 2 7 15-25 11
18 Лидс Юнайтед 12 3 2 7 11-22 11
19 Бернли 12 3 1 8 14-24 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 12 0 2 10 7-27 2

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 ноября 21:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Арсенал
Проголосовало 65 человек

