"Манчестер Сити" и "Арсенал" ведут борьбу за игрока "Ньюкасла"

"Манчестер Сити" продолжает проявлять интерес к правому защитнику "Ньюкасла" Валентино Ливраменто, однако в борьбу за игрока могут включиться "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

По данным Caught Offside, "Ньюкасл" не намерен расставаться с 23-летним футболистом, и сам Ливраменто не рассматривает вариант ухода. Отмечается, что "Сити" может попытаться оформить переход уже зимой, тогда как "Юнайтед" и "Арсенал" планируют подготовить предложения на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Ливраменто провёл 10 матчей во всех соревнованиях и отметился одной голевой передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

