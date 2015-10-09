Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Англия
Сегодня 14:55
 

"Манчестер Сити" хочет продать защитника "Реалу". В сделку готова вмешаться "Барселона"

"Манчестер Сити" хочет продать защитника "Реалу". В сделку готова вмешаться "Барселона"

"Манчестер Сити" принял решение выставить на трансфер центрального защитника Натана Аке, предложив его кандидатуру мадридскому "Реалу".

По данным Defensa Central, английский клуб рассчитывает выручить порядка 30 млн евро за возможную продажу 30-летнего нидерландского футболиста и не рассматривает вариант его ухода на правах свободного агента.

В то же время отмечается, что на данный момент "Реал" не проявляет активного интереса к защитнику "горожан". Более предметный интерес к Аке, по информации источника, демонстрирует "Барселона", которая может стать главным претендентом на игрока.

Натан Аке выступает за "Манчестер Сити" с лета 2020 года. В текущем сезоне он провёл 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

