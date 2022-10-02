"Манчестер Сити" готов разорвать контракт с Холандом. Известны причины

Английский "Манчестер Сити" вероятно разорвет контракт с форвардом Эрлингом Холандом, сообщает Daily Star.

Это будет сделано для того, чтобы заключить с норвежцем новое соглашение.

Холанд уже забил 11 мячей в семи матчах АПЛ, и близок к тому, чтобы побить все возможные рекорды по результативности в этом сезоне.

Зарплата 22-летнего нападающего составляет 375 тысяч фунтов в неделю. Это делает норвежца самым высокооплачиваемым игроком клуба наряду с бельгийским полузащитником Кевином Де Брейне.

Утверждается, что в весной "Ман Сити" готов предложить Холанду новый контракт с повышением зарплаты.

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