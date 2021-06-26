"Ливерпуль" сделал запрос о трансфере Мбаппе

Английский "Ливерпуль" направил официальный запрос в "Пари Сен-Жермен" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

Мерсисайдцы интересуются возможностью купить форварда в летнее трансферное окно. Однако парижане четко дали понять, что не собираются продавать француза в летнее трансферное окно.

ПСЖ пытается убедить Мбаппе остаться и планирует совершить несколько крупных трансферов, чтобы доказать футболисту, что у клуба большие амбиции. Обсуждаются варианты с приглашением Поля Погба, Серхио Рамоса и Криштиану Роналду.

По данным источника, Мбаппе хочет перейти в мадридский "Реал". Другие клубы его не интересуют.

Отмечается, что ПСЖ не может договориться о продлении контракта с Мбаппе. Клуб готов продать форварда за 120–150 миллионов евро.

Мбаппе с 2018 года за ПСЖ. Контракт действителен до лета 2022 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в 31 матче, в которых забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

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