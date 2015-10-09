"Ливерпуль" решил усилить атаку 19-летним бразильцем

Английский "Ливерпуль" проявляет интерес к атакующему полузащитнику "Палмейраса" Эрику Беле и уже обратился к бразильскому клубу за информацией о возможном трансфере футболиста, передают Vesti.kz.

"Палмейрас" оценил Беле в 30 миллионов евро

По данным Sport Witness, бразильская сторона готова начать переговоры о продаже 19-летнего игрока при предложении от 30 миллионов евро.

При этом мерсисайдцы пока не направляли официального предложения и взяли паузу в переговорах.

Статистика Беле в "Палмейрасе"

В составе основной команды Беле провёл семь матчей и забил один гол. За молодёжную команду полузащитник отметился 20 мячами и пятью результативными передачами в 40 встречах.

Действующий контракт бразильца с "Палмейрасом" рассчитан до 2031 года.

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