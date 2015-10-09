Полузащитник "Ливерпуля" Райан Гравенберх может сменить клуб уже в январе, сообщают Vesti.kz.

Руководство мерсисайдцев рассматривает возможность расставания с нидерландцем в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, в клубе разочарованы решением продлить контракт с Гравенберхом до 2032 года. Теперь "Ливерпуль" не исключает продажи хавбека, в том числе из-за его высокой зарплаты.

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гравенберха в 75 миллионов евро.

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