"Ливерпуль" потерпел шестое подряд поражение в АПЛ

"Ливерпуль" потерпел поражение в матче 27-го тура английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На стадионе "Энфилд" команда принимала "Фулхэм". Гости были сильнее со счетом 1:0.
Единственный гол был забит на 45-й минуте встречи. Его автором стал полузащитник "Фулхэма" Марио Лемина.
Для "Ливерпуля" это поражение стало уже шестым подряд. В 28 матчах команда набрала 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
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