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"Ливерпуль" отказался от трансферов

"Ливерпуль" отказался от трансферов
©ФК "Ливерпуль"
Новости спорта Футбол Англия

Английский "Ливерпуль" не планирует совершать приобретение новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, мерсисайдский клуб рассчитывает усилить свой состав в межсезонье – летом 2022 года

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" заинтересован в покупке нападающего "Вильярреала" Арно Груневелда, но испанский клуб отказался продавать игрока в зимнее трансферное окно. Также "Ливерпулю" приписывают интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга.

Сейчас команда Юргена Клоппа идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на три очка.

 

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Метки:
Ливерпуль АПЛ

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