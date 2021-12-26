"Ливерпуль" отказался от трансферов

Английский "Ливерпуль" не планирует совершать приобретение новых футболистов в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, мерсисайдский клуб рассчитывает усилить свой состав в межсезонье – летом 2022 года

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" заинтересован в покупке нападающего "Вильярреала" Арно Груневелда, но испанский клуб отказался продавать игрока в зимнее трансферное окно. Также "Ливерпулю" приписывают интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Эдуарду Камавинга.

Сейчас команда Юргена Клоппа идет на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на три очка.