"Ливерпуль" одержал разгромную победу в АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Лидс Юнайтед" в матче 31-го тура Английской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Элланд Роуд" в Лидсе и завершилась со счетом 6:1 в пользу гостей.

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо открыл счет на 35-й минуте. На 39-й минуте Мохамед Салах удвоил преимущество гостей.

В начале второго тайма Луис Синистерра отквитал один мяч, но на большее хозяев не хватило. Гости же, напротив, продолжили атаковать.

На 52-й минуте забил Диогу Жота. На 64-й Салах оформил дубль, а на 73-й минуте свой второй мяч в игре забил и Жота. Точку же во встрече поставил вышедший на замену Дарвин Нуньес.

