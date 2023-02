"Ливерпуль" одержал первую победу в 2023 году

"Ливерпуль" одержал победу над "Эвертоном", сообщает корреспондент Vesti.kz. Она стала для него первой в 2023 году.

Мерсисайдское дерби состоялось в рамках 23-го тура английской премьер-лиги.

"Ливерпуль" играл в гостях и выиграл со счетом 2:0. На 39-й минуте команду вывел вперед Мохамед Салах. А на 49-й минуте свой дебютный гол забил нападающий Коди Гакпо.

Подопечные Юргена Клоппа прервали неудачную серию. В четырех предыдущих матчах "Ливерпуль" трижды уступил и один раз сыграл вничью.

From back to front in a flash ⚡



A memorable first Reds goal for Cody Gakpo ❤️ pic.twitter.com/Qr81i8soE8 — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2023

A big performance to build on 🙌



We've got highlights, reaction and much more from #LIVEVE over on LFCTV GO 📲 — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2023

Mo in the Merseyside derby 👑



Enjoy a boss angle of an exquisite counter-attack in #LIVEVE 😍 pic.twitter.com/4rXPZ4crTH — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2023

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы