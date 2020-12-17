"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в единоличные лидеры АПЛ

"Ливерпуль" обыграл лондонский "Тоттенхэм" в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Ливерпуля" голы забили Мохамед Салах (26-я минута) и Роберто Фирмино (90), а у "Тоттенхэма" отличился Сон Хын Мин (33).
"Ливерпуль" набрал 28 очков и стал единоличным лидером премьер-лиги, "Тоттенхэм" с 25 баллами располагается на втором месте.
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