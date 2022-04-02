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"Ливерпуль" обошел "Манчестер Сити" после сенсации в АПЛ

"Ливерпуль" обошел "Манчестер Сити" после сенсации в АПЛ
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия

"Ливерпуль" обыграл на своем поле "Уотфорд" и вышел на первое место в АПЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Голы за "красных" забили Диого Жота (22-я минута) и Фабиньо (89-я, с пенальти). Эта победа стала десятой подряд для "Ливерпуля" в АПЛ.

"Ливерпуль" возглавил чемпионскую гонку в АПЛ перед матчем "Манчестер Сити"-"Бернли" в 31-м туре, набрав 72 очка. У "горожан" 70 баллов и игра в запасе.

Добавим, что ранее "Манчестер Сити" сенсационно потерял очки и позволил "Ливерпулю" сократить отставание.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
2 Манчестер Сити 29 22 4 3 68-18 70
3 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5 Тоттенхэм Хотспур 29 16 3 10 47-36 51
6 Манчестер Юнайтед 29 14 8 7 48-40 50
7 Вест Хэм Юнайтед 30 14 6 10 49-39 48
8 Вулверхэмптон Уондерерс 30 14 4 12 31-26 46
9 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10 Лестер Сити 27 10 6 11 42-46 36
11 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12 Кристал Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13 Брайтон энд Хов Альбион 29 7 12 10 26-36 33
14 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16 Лидс Юнайтед 30 7 8 15 34-67 29
17 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20 Норвич Сити 29 4 5 20 18-63 17

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Метки:
Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ

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