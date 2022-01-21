"Ливерпуль" обновил рекорд в Англии

"Ливерпуль" в 13-й раз в клубной истории вышел в финал Кубка лиги, обновив рекорд турнира, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на "Твиттер" OptaJoe.

Ответный матч полуфинала турнира между "Арсеналом" и "Ливерпулем" в Лондоне закончился со счетом 2:0 в пользу гостей, что позволило им пробиться в главную игру.

Дублем отметился Диогу Жота, забивший на 19-й и 77-й минутах. У "Арсенала" за две желтые карточки был удален полузащитник Томас Парти.

В финале Кубка лиги "Ливерпуль" сыграет с "Челси". Матч запланирован на 28 февраля.