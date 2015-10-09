"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" рассматривают возможность приглашения защитника саудовского "Аль-Насра" Мохамеда Симакана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, 26-летний француз привлёк внимание сразу нескольких клубов АПЛ благодаря своей универсальности. Симакан способен действовать как в центре обороны, так и на правом фланге защиты.

При этом до конкретных шагов дело пока не дошло: английские клубы не направляли официальных предложений и не начинали предварительных переговоров.

Сам "Аль-Наср", главной звездой которого является португалец Криштиану Роналду также не намерен расставаться с футболистом. Благодаря долгосрочному контракту саудовский клуб рассчитывает сохранить сильную позицию в случае возможных переговоров.

Симакан перешёл в "Аль-Наср" из немецкого "РБ Лейпциг" летом прошлого года. Помимо "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", за французским защитником следят "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

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