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"Ливерпуль" готовит замену Ван Дейку. Известны два кандидата

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"Ливерпуль" готовит замену Ван Дейку. Известны два кандидата ©instagram.com/liverpoolfc

Руководство "Ливерпуля" рассматривает варианты усиления центральной зоны обороны на фоне неопределенности относительно будущего опытного нидерландца Вирджила ван Дейка.

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Руководство "Ливерпуля" рассматривает варианты усиления центральной зоны обороны на фоне неопределенности относительно будущего опытного нидерландца Вирджила ван Дейка.

По информации The Daily Briefing, в список потенциальных приобретений мерсисайдцев вошли два футболиста: Нико Шлоттербек из дортмундской "Боруссии" и Мурилло, представляющий "Ноттингем Форест".

26-летний Шлоттербек  продлил контракт с "Боруссией" до 2031 года, однако, по данным СМИ, в его соглашении может присутствовать пункт об отступных для определенного круга клубов.

Мурилло, в свою очередь, уже имеет опыт выступлений в английской Премьер-лиге. Бразилец перешел в "Ноттингем Форест" летом 2023 года и постепенно превратился в одного из лидеров обороны команды. 

При этом, согласно последним сообщениям, интерес "Ливерпуля" не ограничивается двумя футболистами. В расширенном списке кандидатов также фигурируют Алессандро Бастони из "Интера" и Жюль Кунде из "Барселоны". 


Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 года, когда перешел из "Саутгемптона". За это время нидерландец стал одним из главных лидеров команды, выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Кубок Англии и другие трофеи. Действующее соглашение 35-летнего защитника рассчитано до конца июня 2027 года.  В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги ван Дейк провел восемь матчей и получил две желтые карточки.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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